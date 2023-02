Lei si sarà incazzata perché lui le ha rubato la scena? Lui aveva concordato tutto con Rosa Chemical ma la situazione è “sfuggita di mano”? Che succede ora, si separano? Più di ogni altro argomento, dati alla mano, interessa ai lettori e agli utenti dei social quello che è accaduto dopo la fine del Festival di Sanremo tra Fedez e Chiara Ferragni. Il bacio di lui con Rosa Chemical, sempre lui che raggiunge Ferragni dietro le quinte e la foto che fa il giro del web, le indiscrezioni de Linkiesta per cui la guardia del corpo dell’imprenditrice non avrebbe fatto entrare il rapper il camerino, a show finito. Tutto, tanto, troppo. Ad aggiungere legna al camino, Fedez che scompare dai social non fosse per un post pubblicato un giorni fa con diversi scatti dalla Rivera, senza sua moglie. Tutti a parlare di crisi, persino quelli che pur di parlarne lo hanno fatto precisando che “dopo basta, ora dico io la mia e poi ci occupiamo di cose più serie”. Ecco che a dare un giro di svolta alle voci arrivano le foto scattate da Whoopsee: Chiara Ferragni e Fedez sono stati paparazzati insieme il pomeriggio del 14 febbraio, poco prima di varcare il portone di un palazzo milanese. Sembrano in crisi? The Ferragnez is coming.

