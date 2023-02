Sono stati i genitori a trovare il suo corpo senza vita nel bagno di casa: Elena Cisonni è stata stroncata da un malore improvviso a 34 anni. Esperta di moda, la donna lavorava nel settore a Milano ed era tornata a casa, a Pove del Grappa, in provincia di Vicenza, solo pochi giorni fa, proprio per trascorrere un po’ di tempo con i genitori. A dare la notizia sono i giornali locali, che spiegano come tutti i tentativi di soccorso siano stati inutili: a nulla è servito il tempestivo allarme lanciato dal padre e dalla madre, la 34enne era deceduta già da alcune ore. Secondo quanto ricostruito, la giovane si è sentita male mentre si trovata sola in casa: i genitori erano usciti per una commissione.