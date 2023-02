Diletta Leotta è incinta? La domanda è sorta spontanea dopo aver intravisto un pancino sospetto in un video condiviso dalla stessa giornalista sul suo profilo TikTok. Secondo quanto riportato da The Pipol Gossip: “Addetti ai lavori che collaborano con la Leotta confermano, la prossima estate diventerà mamma”. Anche il sito di Tgcom24 conferma l’indiscrezione citando amici della coppia, ma fonti vicine alla conduttrice rivelano invece a Fanpage.it che non ne sanno nulla. Un mistero che si infittisce sempre più e non viene né confermato né smentito dalla diretta interessata.

Se le indiscrezioni fossero vere, Diletta sarebbe incinta del suo primo figlio con la nuova fiamma Loris Karius. Solo pochi giorni fa, in occasione di San Valentino, ha condiviso un reel che la vede sorridente e innamorata del suo fidanzato che, invece, sceglie un’altra foto da condividere: quella dove abbraccia la fidanzata mettendole una mano proprio sul ventre. Che stia in qualche modo cercando di comunicare qualcosa? Gravidanza o meno, sotto al post sono arrivati numerosi commenti rivolti al calciatore riguardanti la papera commessa in Champions League nella partita disputata tra i Reds e il Real Madrid. “Almeno ha migliorato la presa” fa sapere un utente, e ancora: “Non avrai vinto la Champions ma hai vinto nella vita”.

A dare la notizia della loro relazione fu la rivista Chi, che aveva paparazzato la conduttrice con il portiere inglese agli inizi di ottobre 2022. Pare quindi che Diletta, dopo diverse relazioni naufragate (compresa quella con Can Yaman e poi con Giacomo Cavalli) abbia finalmente trovato l’amore della sua vita e con lui potrebbe essere pronta a metter su famiglia.