Pettegolezzi, voci, indiscrezioni: Can Yaman e Diletta Leotta sono sotto l’occhio del ‘ciclone gossip’ ormai da mesi. Nonostante tutto, loro sembrano più uniti che mai. I due, felici e innamorati, sono volati in Turchia per trascorrere insieme qualche giorno a casa di Can. E così la “suocera” ha conosciuto Diletta, rimanendone piacevolmente colpita, tanto da pubblicare sui social una foto della coppia con la frase: “Mia figlia e mio figlio”. E poi altre immagini che raccontano di reunion familiari: in barca o a cena, tutti sorridenti e felici come nelle favole. I fan sono contentissimi: “Dio vi benedica, siete meravigliosi”, ha scritto qualcuno. Oppure: “L’amore genera amore, che gioia queste foto!”, ha commentato qualcun altro.

