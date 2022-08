Diletta Leotta è stata risucchiata nel grande calderone del gossip estivo. La conduttrice, 30 anni, ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae insieme a colui che, secondo i pettegolezzi, sarebbe il suo fidanzato da alcuni mesi, Giacomo Cavalli. I due sono in vacanza in Puglia in compagnia di alcuni amici, tra cui Elodie. Dopo essere stata paparazzata diverse volte dal settimanale Chi, prima in montagna e poi a Milano, Leotta ha deciso di uscire allo scoperto, affidando a uno scatto di gruppo la sua prima apparizione con il compagno: nel post, infatti, è ritratta sorridente accanto a lui.

Giacomo Cavalli, 28 anni, è un atleta di successo, figlio del velista Beppe Cavalli. Ereditata dal padre la passione per le regate, durante i mondiali del 2019 (in gara con l’imbarcazione “49er”) è stato il migliore italiano, in coppia con Jacopo Plazzi. All’amore per lo sport, Cavalli ha affiancato l’interesse per la moda. Dopo esser stato notato da un talent scout, ha infatti sfilato e posato per Armani, Tommy Hilfiger, Bulgari e Liu Jo. Si è, inoltre, laureato in Economia e gestione aziendale all’università di Brescia e, in seguito, ha conseguito un master in Management alla Bocconi di Milano.