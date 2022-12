Quando si tratta d’amore, Diletta Leotta non accetta consigli nemmeno dalla madre. Piuttosto preferisce sbagliare e rischiare di prendere un granchio, ma con la certezza di essersi buttata e aver seguito il proprio istinto. Della sua vita sentimentale la showgirl ha parlato in un’intervista al settimanale F, al quale ha dichiarato: “Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto. Sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che desidero”.

La ricerca dell’anima gemella non è facile nemmeno per Diletta Leotta, e le delusioni incontrate sul suo percorso lo dimostrano: “Per trovare l’uomo giusto devi fare esperienza, anche sbagliando” ha spiegato in questo slancio di saggezza. Al momento Diletta, che è appena approdata a Dazn Canada con le prime conduzioni in lingua inglese, sembra felice accanto a Loris Karius, portiere tedesco del Newcastle con cui fa coppia fissa da alcuni mesi. Malgrado la relazione sia abbastanza fresca la Leotta non ha intenzione di frenarsi troppo: “È la mia vita. Mia madre continua a dirmi di stare attenta, di andarci piano. Ma io non sento nessuno: ci devo sbattere la testa, prima di fermarmi”.

Per ora le cose vanno nel verso giusto. Appena può lui la raggiunge a Milano e in queste settimane, grazie alla pausa imposta dal Mondiale in Qatar, la coppia si è concessa una vacanza a Miami immortalata dai paparazzi. Il settimanale Chi ha infatti pubblicato le foto di baci ed effusioni in piscina tra la 31enne e l’atleta 29enne. Manca ancora il primo post insieme su Instagram, ma nel frattempo Diletta e Loris, come riporta Corriere.it, hanno fatto la loro prima uscita pubblica a un evento: trattasi della cena Natale Dazn alla quale la Leotta ha presenziato fasciata in un abitino nero molto aderente. Solamente lo scorso agosto la Leotta sembrava aver trovato l’amore accanto a Giacomo Cavalli, che si vociferava fosse il nuovo fidanzato. Le immagini della vacanza in Puglia insieme agli amici avevano fatto pensare a una storia promettente, ma evidentemente, come purtroppo spesso accade, la fine dell’estate ha portato con sé anche la fine di un rapporto che si pensava potesse sbocciare e trasformare in qualcosa di serio. Ora le speranze di Diletta sono riposte in Loris, ma anche laddove le cose non dovessero andare per il meglio la conduttrice saprebbe rialzarsi per l’ennesima volta e accogliere una nuova persona nel proprio cuore.