Rosa Chemical continua a essere, a quasi una settimana dalla fine del Festival di Sanremo, uno degli artisti più chiacchierati dell’ultima edizione della kermesse. Non bastavano il twerking e il bacio con Fedez sul palco, così come le foto hot provenienti dai suoi account social. Ora spunta uno scatto condiviso su Instagram dal giornalista Alberto Dandolo in cui si vede il cantante ricevere del sesso orale da una ragazza. La foto, un vecchio selfie per l’esattezza, è stata prontamente rimossa dal noto social proprio per il suo contenuto esplicito, ma ritraeva Rosa Chemical in piedi sul letto intento a intrattenersi con una donzella: “Fanno tanto i fluidi, i progressisti e avanguardisti. Ma poi si facevano i selfie con la tizia di turno con la loro più indecente virtù esposta in bella mostra tra le di lei fauci” commenta Dandolo, “che virtù (in questo caso di taglia S) da strapazzo! Ps. Fate gli screen perché tra un nano secondo mi verrà tolto sto post”. A proposito del proprio orientamento sessuale, Rosa Chemical ha più volte detto di non volersi dare un’etichetta: “Io adesso sono fidanzato con una ragazza però in generale se una cosa mi piace, mi piace punto”. Così come gli piace che si parli di lui.