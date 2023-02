“Hanno sbagliato gli elettori”. È stata questa la sofisticata analisi di Carlo Calenda, dopo il risultato delle Regionali in Lazio e Lombardia, nel commentare il flop di Azione-Italia viva. Ma il Terzo Segreto di Satira ha fatto notare, con ironia, quanto la dichiarazione dell’ex dem sia stata coerente. In un video pubblicato prima delle Politiche del 25 settembre scorso, gli attori del Terzo Segreto di Satira avevano impersonato due esponenti di Azione-Iv, che già allora dicevano, rivolgendosi agli elettori: “Se il vostro voto non sarà ritenuto all’altezza, potrebbe essere scartato“.