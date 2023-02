Il direttore di Libero Vittorio Feltri e la consigliera comunale coinvolta nel caso “lobby nera”, Chiara Valcepina, per Fratelli d’Italia. Il portavoce dell’associazione I Sentinelli di Milano, Luca Paladini, per la civica di Majorino, l’ex deputata Lisa Noja per Azione-Italia viva. Ma non Letizia Moratti, che essendo arrivata terza nella corsa alla presidenza – senza correre anche nelle liste – resterà fuori dal Consiglio regionale. All’indomani del trionfo di Attilio Fontana, riconfermato con il 55% dei voti contro lo sfidante Pierfrancesco Majorino, la piattaforma online del Viminale ufficializza i nomi dei nuovi consiglieri, come sempre passibili di successivi aggiustamenti. Nel Milanese il più votato in assoluto è un uomo di Fratelli d’Italia, l’ex sindaco di Turbigo Christian Garavaglia, ricercatore universitario, con 10.329 preferenze. Dopo di lui, nella lista dei meloniani, passano i consiglieri uscenti Marco Alparone (7.796) e Franco Lucente (6.685), poi Feltri (6.076) e Valcepina (5.464). Per la Lega arriva prima, con 4.081 voti, la consigliera uscente Silvia Scurati. Per Forza Italia passa un altro uscente, il capogruppo Gianluca Comazzi (7.902 voti), mentre restano fuori l’ex assessore alla Sanità Giulio Gallera (secondo con 5.670 preferenze) e il consigliere uscente Fabio Altitonante, sotto processo per traffico di influenze illecite (terzo con 3.405).

Sempre nella circoscrizione di Milano, nel Pd il recordman di preferenze è Paolo Romano, giovane assessore del Municipio 8 del capoluogo (9.249). Dopo di lui vengono riconfermati quattro consiglieri uscenti (Carlo Borghetti, Pietro Bussolati, Carmela Rozza e Paola Bocci) e passa una new entry, il sindaco di Cesano Boscone Alfredo Negri. Nella civica di Majorino la più votata è la sindaca di Arese Michela Palestra (3.960), seguita da Paladini (3.79o), mentre non ce la fa il consigliere uscente di +Europa Michele Usuelli, terzo con 2.534. In provincia di Brescia il Pd elegge il candidato più votato in assoluto di questa tornata, il sindaco del capoluogo Emilio Del Bono, che raccoglie ben 35.761 preferenze; nella Lega è rieletto l’assessore al bilancio uscente della giunta Fontana, Davide Carlo Caparini, con 9.196 preferenze. A Bergamo per Fratelli d’Italia passa l’assessora al turismo Lara Magoni (7.952 preferenze), per la Lega viene riconfermato il capogruppo uscente Franco Anelli (3.762), mentre per il Pd entra il segretario provinciale Davide Casati, sindaco di Scanzorosciate (14.776). Nel Varesotto, terra del governatore Fontana, la Lega rielegge Emanuele Monti (6.447 voti), il Pd Samuele Astuti (8.384).