È Chiara Ferragni la prima co-conduttrice che debutterà al Festival di Sanremo il 7 febbraio. Ed è anche la più attesa tra le presenze femminili chiamate da Amadeus a condividere il palco con lui. L’imprenditrice digitale è già arrivata nella città dei fiori, e c’è grande curiosità sul luogo da lei scelto per il soggiorno sanremese. Chiara e Fedez, atteso in città a breve, non hanno optato per un lussuoso hotel a poca distanza dal Teatro Ariston, bensì per una villa che, secondo quanto rifrisce l’Ansa, si trova a Cipressa, a una quindicina di chilometri da Sanremo.

Si tratta di Villa Dendi, la stessa scelta lo scorso anno da Elisa e, pare, dallo stesso Fedez nel 2021 quando era in gara. La dimora gode di una vista incantevole sul mare della Liguria. Il sito di Sotheby’s International Realty consente di avere qualche dettaglio sulla lussuosa residenza circondata da 30.000 mq di macchia mediterranea, 2.600 mq di prato inglese, uliveti, aree con cactus, ginestre. La villa in sé, 700 mq, ha diversi saloni, 8 camere, 3 cucine, 8 bagni. Completano la descrizione la piscina a sfioro con acqua salata, mini-piscina interna, sala idromassaggio in travertino, campo da tennis e palestra. Per finire, grande parcheggio con possibilità di atterraggio elicottero.