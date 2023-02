“Ma io perché devo accettare di vivere con 750 euro a 27 anni?“. Sta facendo il giro del web lo sfogo dell’ingegnera Ornela Casassa, al ristorante insieme alla consigliera regionale ligure dei Verdi, Selena Candia. “Con quei soldi non mi ci pago nemmeno l’affitto. Io non ho accettato, ma perché una persona privilegiata, con alle spalle i genitori, dovrebbe accettare quello stipendio?”. Casassa si è rivolta, nel suo discorso, alla sinistra, in generale, che deve “far capire che dobbiamo smettere di abbassare l’asticella”. Il video è stato pubblicato sul profilo della consigliera regionale.