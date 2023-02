Una barca in mezzo al mare, al tramonto, con in sottofondo il lento rumore delle onde. Il momento perfetto per un abbraccio in stile Titanic a cui far seguire la fatidica proposta di matrimonio. Una scena perfetta, pensata in ogni minimo dettaglio per far breccia nel cuore dell’amata. Peccato, però, che qualcosa sia andato storto. L’anello di fidanzamento è finito infatti in mare e il fidanzato è stato costretto a tuffarsi per recuperarlo.

La scena è stata immortalata in questo video, diventato presto virale: il ragazzo aveva noleggiato una barca di lusso, cosparso di petali di rosa la prua e atteso poi il momento perfetto per fare la fatidica domanda alla sua ragazza. Cala la sera, i colori del tramonto dipingono il cielo. I due vogliono emulare la famosa scena del Titanic e dopo poco lui si inginocchia per chiederle di sposarlo. Ma appena tira fuori dalla tasca dei pantaloni la scatolina con dentro l’anello questa cade in acqua e nel giro di pochissimi secondi anche l’uomo si tuffa per riprenderla.

In tutto ciò la fidanzata è rimasta attonita. Emozionata per la proposta, non ancora ricevuta, e confusa da quanto successo: “Ho lasciato cadere l’anello nell’oceano durante la mia proposta”, ironizza l’uomo dopo aver postato il video su TikTok. “Ha salvato l’anello ed è tornato per la ‘redenzione’!”, fa sapere la donna in un’altro video. In questo, si vede infatti l’uomo tornare a bordo della nave e fiero di aver strappato l’anello dagli abissi, chiederle finalmente di sposarlo. Ovviamente la ragazza ha detto si!.

credit: video Facebook/Scott Clyne