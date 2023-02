Alla fine Giorgia Soleri non ce l’ha fatta più e ha preferito abbassare la saracinesca. Stiamo parlando dei suoi profili Instagram e Twitter che l’influencer ha deciso (per ora) di chiudere dopo che si è detta stanca delle tante persone che la attaccano per la sua malattia. Giorgia, come noto, soffre di malattie croniche piuttosto fastidiose come vulvodinia e fibromialgia.

Prima di abbandonare i social, la fidanzata di Damiano David dei Maneskin si era così sfogata nelle stories: “Devo sorbirmi ‘sta gente, che dopo due minuti su Google si sente in diritto di negare, sminuire, invalidare il mio dolore. Io una malattia cronica non la augurerei nemmeno al mio peggior nemico, ma ammetto che vorrei farvi provare 10 minuti del mio dolore“. La Soleri ha voluto prendere le distanze dagli haters che mettono in discussione anche il gonfiore addominale dovuto all’endometriosi, sostenendo si tratti di un po’ di pancia dovuta a un aumento di peso.

Di recente l’influencer aveva raccontato: “Mi dispiace non essere un esempio di virtù, accettazione della malattia e tutela del corpo, sono solo una persona malata che (a volte) non ce la fa più […] “Sì, c’è chi sta peggio, chi oltre alla malattia ha un lavoro full time e una famiglia, chi non può curarsi. Sto provando a fare la mia parte per cambiare la situazione e ottenere tutele, ma questo purtroppo non cancella il mio dolore e non lo silenzia”.