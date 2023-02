“41bis è strumento utile per il contrasto alla mafia. Rispetto delle istituzioni e non divulgazione dei dati sensibili, soprattutto perché si fa danno alle indagini in corso, e contrasto netto di ogni forma di terrorismo e ricatto sono due pilastri della posizione netta del “terzo polo”, noi non ci muoviamo da questo”. Così Raffaella Paita deputata di Italia Viva. “Nordio ieri ha detto una cosa in qualche modo lapalissiana, c’è in atto una fuga di notizie dichiarata dagli stessi protagonisti, Nordio ha definito queste informazioni di tipo sensibile: è in corso una verifica che non sarà successiva al giudizio della magistratura ma prescinderà. Quindi si è assunto una responsabilità ed ora aspettiamo gli esiti. Detto questo il nodo politico dovrà tornare a chi ha avuto la responsabilità di incaricare queste persone e cioè Giorgia Meloni“.