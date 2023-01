Pochi giorni fa era toccato ai negozi che a Napoli (e non solo) pubblicizzavano i vestiti di Matteo Messina Denaro (tendenzialmente, quelli ripresi dalle telecamere nel giorno dell’arresto). Sui social, ora, è apparso il video di un bambino, che cammina appena, vestito proprio come il boss siciliano. I genitori, come si vede nella clip, lo “accompagnano” come se fossero due carabinieri. In sottofondo la voce registrata di un giornalista (estrapolata da un servizio del tg) che racconta l’arresto.

Video Facebook/Francesco Emilio Borrelli