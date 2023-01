Conduttrice in tv e in radio, modella e tra le protagoniste in studio del “Grande Fratello Vip” per dar voce al popolo del Web. Giulia Salemi è stata la protagonista del nuovo appuntamento con il talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti. Dal Grande Fratello al suo impegno per le donne iraniane, una chiacchierata che ha spaziato su varie e differenti tematiche. E Giulia Salemi è intervenuta anche sul bullismo psicologico dei social, in merito al “caso Onestini” del Grande Fratello Vip (ha spiegato come in realtà i messaggi che legge durante le dirette siano filtrati proprio per non urtare la sensibilità dei concorrenti) ma non solo: “Manca la tutela di chi fa parte del web: da attori ai cantanti, influencer, ma anche le persone non famose, tutti purtroppo siamo troppo vulnerabili. Come anche ha detto la Michielin, il fatto che tutti possano esprimere opinioni, non vuol dire che ci sia la legittimazione a dire qualsiasi cosa”.