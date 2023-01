Joana Sanz sta attraversando un periodo a dir poco infernale. Non solo il tradimento del marito, il calciatore Dani Alves accusato di aver violentato una donna in una discoteca di Barcellona. Ora Joana deve fare i conti anche con i messaggi che riceve in privato e che la tirano in causa con improperi irripetibili, come se non avesse già abbastanza sofferenza da gestire. Negli ultimi giorni Joana Sanz ha postato nelle stories di Instagram gli screenshot degli insulti ricevuti gratuitamente, e che insinuano che anche lei abbia un qualche ruolo in questa triste vicenda. “Sei una figlia di put***a! Tuo marito è uno stupratore“, le scrive qualcuno. “Adesso salti giù dalla nave che sta affondando, come un topo quale sei, ma cosa ci si può aspettare da una put***a qualsiasi”, è il messaggio di qualcun altro. Ma c’è chi riesce a fare di peggio, invitandola a togliersi la vita: “Se fossi in te mi suiciderei, così non soffri, sei uno spreco di pelle. Dammi il tuo OnlyFans così posso aiutarti a vivere”. Se in un primo momento Joana Sanz aveva difeso il marito, ultimamente ha eliminato dal proprio profilo Instagram molte foto che la ritraveano col consorte, chiaro segno di come voglia prendere le distanze da Alves e dai suoi recenti comportamenti.