Il ‘caso’ di Shakira e Gerard Piqué continua ad appassionare il web. Su TikTok, in particolare, sta spopolando un trend divertente: quello del ‘metodo Shakira‘ per scoprire se il/la partner ti tradisce. Si tratta ovviamente di clip ironiche, che però stanno riscuotendo successo. In sostanza le ragazze si filmano mentre controllano i barattoli di marmellata che si trovano nello proprie dispense o nei frigoriferi. Qualche esempio: c’è Jennifer che prende un vasetto di marmellata di fichi e ne misura il contenuto con un righello, segnando poi tutto su un foglietto. Oppure le divertentissime Chiara Carcano e Arianna Bertoncelli: “Quando trovi il barattolo di marmellata quasi finito“, si legge nel TikTok in cui le due ragazze re-interpretano una scenetta de I Soliti Idioti (la sitcom comica di qualche anno fa con Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli protagonisti). Cosa c’entra questo con la separazione tra la cantante famosa in tutto il mondo e il noto calciatore spagnolo? Facciamo un passo indietro. Dopo più di 10 anni d’amore e due figli – Milan, 10 anni e Sasha, 7 anni – la storia tra Shakira e Piqué è arrivata al capolinea. Il motivo? I ripetuti tradimenti da parte del calciatore, che ormai è ufficialmente fidanzato con Clara Chia Marti, modella 23enne spagnola. Nonostante le voci serpeggiassero già da mesi, la conferma ufficiale della loro rottura è arrivata solo lo scorso giugno. Da quel momento in poi una serie di gossip e pettegolezzi hanno riempito le pagine di cronaca rosa.

Tra questi, anche quello che riguardava il modo (o uno dei tanti) in cui Shakira avrebbe scoperto la verità, ovvero grazie al famigerato barattolo di marmellata. La vicenda è molto semplice: Piqué non amava la marmellata mentre Shakira la mangiava ogni tanto. Come mai allora la leccornia in casa diminuiva a vista d’occhio? Chi ne era ghiotta? Queste domande hanno trovato presto risposta: era Clara, l’amante, a finire la marmellata di Shakira. Da qui è nato il trend che è diventato virale su TikTok. Il sottofondo perfetto per i video? Ovviamente Music Session, Vol.53, il brano di Shakira e Bizarrap che è una vera e propria vendetta canora contro Piqué (Shakira gliele ha letteralmente ‘suonate’). Nel brano in questione – che nel momento in cui scriviamo conta 152,988,525 streams su Spotify e 212 milioni di visualizzazioni su YouTube – la star canta: “Non tornerò qui, non voglio un’altra delusione [..] Un lupo come me non è per ragazzi come te, ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te [..] Le donne non piangono più, le donne fatturano [..] Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio“. Parole che non lasciano spazio all’immaginazione e che, probabilmente, non saranno le uniche che Shakira canterà al suo ormai ex compagno. Sembra, infatti, che presto potrebbe far uscire una nuova hit: “La canzone sarà più esplicita della precedente”, assicura una fonte anonima vicina all’artista.