Se la battaglia mediatica tra Shakira e Gerard Piqué sembrava essersi quietata, ecco che la cantante colombiana è pronta a rilanciare. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, ci sarebbe una sua nuova canzone contro l’ex pronta per esser pubblicata. “Canterà insieme a Karol G, il videoclip è già stato registrato e tornerà ad attaccare l’ex compagno e la nuova fidanzata Clara Chia Marti. La canzone sarà più esplicita della precedente”, ha rivelato una fonte anonima vicina all’artista. A riportarlo sono i vari media internazionali i quali aggiungono che il nuovo brano sarà rilasciato il prossimo 2 febbraio. Data tutt’altro che casuale, visto che proprio quel giorno sia Shakira che Piqué festeggiano il proprio compleanno. Tra nuovi e vecchi brano Shakira sembra quindi aver preso gusto a punzecchiare l’ex. D’altronde come lei stessa diceva: “Le donne non piangono più, fatturano”. Forse, però, sarebbe giusto sapere quando è il momento di smettere.