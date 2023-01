Verso la fine del 2022 un nuovo gossip faceva breccia nei cuori dei veri appassionati di pettegolezzo (sono tra voi, anche se si camuffano). Ora, a inizio 2023, questo rumors sembra avere sempre più certezze. Flavio Briatore e Barbara D’Urso si starebbero frequentando, nonostante la presenza costante dei paparazzi ad immortalare ogni loro spostamento. E la cover di Diva e Donna non ha lasciato spazi a fraintendimenti. I due sono stati visti entrare in due tempi diversi in un hotel di lusso milanese, cercando di evitare anche in questo caso i numerosi fotografi appostati all’esterno. “Sorpresi mentre cercano di nascondersi”, si legge sul magazine. Anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, non avrebbe dubbi sulla loro love story tanto da aver più volte svelato dettagli e cercato di ottenere informazioni dai diretti interessati. A parlare col giornalista questa volta è stato Flavio Briatore: “Una love story in corso tra me e Barbara d’Urso? Per quanto mi riguarda, l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco”. Insomma, la presunta coppia sembra voler mantenere il riserbo assoluto, senza sbilanciarsi troppo. Alessi del resto aveva già avuto modo di dire la sua dopo la pubblicazione dei primi scatti: “La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Flavio Briatore si stanno frequentando e non sono usciti una sola volta. Diciamo che a lui piace. Lei sarebbe la donna ideale per lui…”. E Barbara D’Urso cosa ne pensa? La conduttrice Mediaset aveva già avuto occasione di esprimere apprezzamenti nei confronti di Briatore in una puntata di Pomeriggio 5 nel 2020: “È un uomo affascinante, non è che uno deve essere per forza addominalato”. E tra una diretta televisiva, le prove per lo spettacolo in teatro e una paparazzata, Barbara ha trovato il tempo di confidarsi con Tv Sorrisi e Canzoni: “Nel mio cuore chi c’è? I miei figli e l’amore e l’affetto della gente che mi segue ogni giorno”. Come direbbe Nonno Libero: “Una parola è troppa e due sono poche”.