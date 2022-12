“Chi ha rubato la marmellata? Chi sa-rà?”, cantava Lino Toffolo in Johnny Bassotto. Nessuno poteva immaginare che la fine del rapporto d’amore tra Shakira e Gerard Piqué fosse legata ad un barattolo di marmellata. Come hanno spiegato nel programma tv spagnolo Socialité su Telecinco, la cantante avrebbe scoperto che in casa sua bazzicava anche qualcun altro(a) proprio grazie al consumo esagerato di confettura. Appunto, lei la mangiava con piacere, la marmellata. Ma a piccole dosi, quasi a farla rimanere con quella righetta di muffa da barattolone aperto da troppo tempo e rimasto in frigo. Lui, Gerard, invece, proprio di ciliegie, albicocche, prugne o pesche in forma di dolciastra marmellata non gliene fregava alcunché. Ed è per questo, giurano a Socialité, che l’improvvisa scomparsa di marmellata rimanente in frigo avrebbe fatto insospettire Shakira. I redattori del programma spagnolo sostengono che quintali di confettura se li sia mangiati, addirittura spalmata su toast, Clara Chía Martí, la giovane studentessa catalana oggi compagna ufficiale di Piquet. La Martì, infatti, andrebbe ghiotta proprio di marmellata. Insomma, niente più macchie di rossetto o altre tracce sui vestiti del partner, ora la nuova frontiera del tradimento corre sugli alimenti e dentro al frigorifero. Insomma, partner fedifraghi, occhio ai cioccolatini dentro al vasetto e ai pistacchi nella fruttiera: l’amante di vostra moglie/marito potrebbe essere passato da casa vostra.