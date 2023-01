14enne muore dopo aver inalato deodorante spray. Giorgia Green, una ragazzina inglese originaria di Derby, ha avuto un arresto cardiaco dopo essersi spruzzata più volte davanti al naso il deodorante di mamma. Come riporta la BBC, il caso è diventato di dominio pubblico in Inghilterra dal momento che i genitori della ragazzina morta hanno rivolto appelli ad istituzioni e aziende affinchè segnalino in modo chiaro i potenziali pericoli dei prodotti spray. La British Aerosol Manufacturers’ Association (BAMA) è dovuta a sua volta intervenire pubblicamente affermando che i deodoranti hanno “avvertimenti molto chiari” sulle loro confezioni. Per legge, i deodoranti spray devono essere stampati con l’avvertenza “tenere fuori dalla portata dei bambini”. Tuttavia, i genitori di Giorgia hanno detto che la scritta era piccola e credono che molti genitori acquistino il deodorante per i loro figli senza notare l’avvertimento.

“La gente non sa quanto possa essere pericoloso il contenuto di quei barattoli“, ha affermato il padre di Giorgia. “Vorrei che in nessun altro nel paese – o nel mondo – qualcuno dovesse affrontare quello che abbiamo passato noi personalmente. Non vogliamo che la morte di nostra figlia sia vana”. Paul Green ha spiegato che la figlia era autistica e che l’odore del deodorante spruzzato sulle coperte e i vestiti le dava un senso familiare di conforto. Il fratello maggiore di Giorgia ha trovato la sorella priva di sensi nella camera da letto dei genitori l’11 maggio 2022. La BBC segnala che secondo l’Office for National Statistics (ONS), il “deodorante” è stato menzionato su 11 certificati di morte tra il 2001 e il 2020. Tuttavia, è probabile che il numero effettivo di decessi sia superiore a questo. Del resto una sostanza come il butano – l’ingrediente principale del deodorante di Giorgia – è stato registrato come causa di morte in 324 decessi tra il 2001 e il 2020. Anche il propano e l’isobutano – citati rispettivamente in 123 e 38 decessi negli ultimi vent’anni – erano sostanze chimiche presenti nel deodorante che ha usato la piccola vittima.