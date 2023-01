Nuove immagini dell’iceberg che il 22 gennaio si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio Brunt, in Antartide, arrivano dai satelliti europei Sentinel di Copernicus, il programma di osservazione della Terra gestito da Commissione europea e Agenzia spaziale europea (Esa). Le immagini mostrano il progressivo distaccamento dell’iceberg, grande 1.550 chilometri quadrati, cinque volte l’isola di Malta, e spesso circa 150 metri. L’enorme pezzo di ghiaccio ha preso il largo dopo che la frattura nota come Chasm-1 si è estesa completamente verso Nord: la frattura era sotto controllo fin dal 2012 ed era solo questione di tempo prima che incontrasse quella di Halloween (così chiamata perché vista per la prima volta ad Halloween del 2016). Al nuovo iceberg verrà probabilmente dato il nome A-81.

Fonte: Contains modified Copernicus Sentinel data (2021-23), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO