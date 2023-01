Piccolo botta e risposta affettuoso tra Liliana Segre e Giuseppe Sala durante la presentazione a Milano degli eventi in vista della Giornata della Memoria. Se da una parte il primo cittadino, ha raccontato la senatrice a vita, l’ha rimproverata di avere “sempre qualcosa da criticare”, dall’altra Segre gli ha bonariamente rinfacciato di aver deciso tardi di allestire un tram dedicato al giorno della Memoria. “Finalmente dopo tanti anni c’è un tram che passa per Milano con scritto ‘Giorno della Memoria’ – ha detto Segre – Come mai è il primo anno? Perché ho rotto le scatole. Prima di morire, ho 92 anni, vedrò la mia Milano con il mio tram, ‘travestito’. Sono contenta. Ma da quanti anni poteva esserci questo tram?”.