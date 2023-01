Sull’onda del successo del suo ultimo disco “Io non ho paura”, certificato disco di platino, Ernia sarà ospite al talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, martedì 24 gennaio alle ore 15:30. L’appuntamento è in diretta e contemporanea streaming su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine e sul sito del Fatto.

L’ispirazione del disco è costituita dalle ansie che la sua generazione si trova ad affrontare quotidianamente. Nonostante la dimensione collettiva di tutte le paure sviscerate da Ernia nell’album, l’artista milanese non si tira indietro quando si tratta di esporsi e raccontare le sue, di angosce. Ne è un perfetto esempio “Buonanotte“, una traccia intima e struggente che parte da un’esperienza profondamente personale: un’interruzione di gravidanza, con tutto il carico di pensieri e dubbi che ne conseguono. In questa lettera a suo figlio mai nato, Ernia riesce a trasmettere con delicatezza e grande lucidità i perché di una scelta sofferta ma meditata, contestualizzandone anche l’iter a livello medico e burocratico in un Paese come l’Italia, dove la questione è ben lontana dall’essere trattata con l’equilibrio necessario.