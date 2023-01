Music Sessions Vol 53 è già oltre i 100 milioni di ascolti e ovviamente si tratta di un numero destinato ad aumentare. Shakira, con la sua revenge song, ha certamente sbaragliato le classifiche e ottenuto un ottimo guardagno. Ma forse non solo. Perché secondo la stampa spagnola sarebbe aria di crisi tra Piqué e la nuova fidanzata Clara Chia Marti. Il motivo? Una strofa della hit della cantante colombiana. “Non tornerò più con te, anche se piangi o mi preghi“, canta Shakira e queste parole alla 23enne fidanzata con l’ex calciatore non sarebbero proprio andate giù. Pare che Marti si sia fatta alcune domande, della serie “non è che per caso l’ha contattata chiedendole di tornare insieme?”. Insomma, le voci sulla fine della storia tra Shakira e Piqué non si arrestano ma stavolta i “panni sporchi” vengono lavati in piazza proprio dai due protagonisti della storia. E in tanti si chiedono se non ci sia un vero e proprio accordo tra i due… Perché non è solo Shakira a impazzare nelle classifiche. Piqué, dal canto suo, ha “guadagnato” un bel po’ di sponsorizzazioni.