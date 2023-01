Perquisizione in corso a casa dell’avvocato Antonio Messina. I Carabinieri, insieme con i Cacciatori Sicilia, sono entrati attorno alle 14 in casa di Messina in via Scuderi proprio a due passi dall’abitazione di Salvatore Messina Denaro, fratello del boss arrestato lunedì 16 gennaio, in via Selinunte. Recintata anche un’abitazione a Torretta Granitola, vicino al Cnr, di proprietà sempre di Messina.