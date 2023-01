“Caro ministro Nordio lei ha usato espressioni pesanti, ha detto che il Parlamento non può essere supino dei pm. Le prossime volte la invito a esprimersi in modo più consono. Le posizioni della mia forza politica sono espressioni una cultura che si avvale delle esperienze di persone che hanno combattuto la mafia una vita intera, a loro rischio e pericolo”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte a conclusione del suo intervento in dichiarazione di voto alla Camera, dopo le comunicazioni del Guardasigilli Carlo Nordio sulle linee guida del suo dicastero.