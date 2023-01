Poco dopo l’uscita della notizia sulla decisione di Chiara Ferragni di devolvere il suo cachet di Sanremo in beneficenza, è arrivata repentina la replica di Selvaggia Lucarelli. In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, la giornalista ha scritto: “Come avevo ampiamente anticipato la mossa sarebbe stata non rispondere sulla finta beneficenza derivata dalle vendite del pandoro ma inventarsi una bella donazione da sbandierare pubblicamente. E ovviamente, puntuale come ogni sua mossa mirata a lucidare la reputazione, il suo cachet di Sanremo andrà in beneficenza. Naturalmente scelta non fatta in silenzio, ma annunciata in una apposita conferenza stampa“.

Ancora: “Per la cronaca, il cachet di Sanremo per lei sono spicci. E anche questa volta ‘ma che bravaa’”. Lucarelli ha poi riportato alcune indiscrezioni raccolte da Davide Maggio su qualche capriccio che l’imprenditrice digitale avrebbe fatto rispetto alla sua partecipazione a Sanremo.

Secondo quanto scoperto dal blogger, Ferragni non avrebbe intenzione di fare le solite foto di rito in compagnia delle altre co-conduttrici del Festival. Vorrebbe piuttosto poter posare da sola. Ci sarebbe di più. La Ferragni pare abbia richiesto anche una relax room nei pressi della sala stampa. Una stanza tutta per lei dove potersi rilassare prima di andare a parlare con i giornalisti. Sarà vero?