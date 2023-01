La domestica l’ha trovata “priva di sensi” nel suo letto e le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito. Lisa Marie Presley, figlia di Elvis, è morta a 54 anni dopo essere stata ricoverata per un arresto cardiaco. A seguito dell’infarto era stata trasportata in ospedale, dopo essere stata soccorsa nella sua casa di Calabasas, cittadina della contea di Los Angeles, in California. Martedì scorso aveva partecipato a Beverly Hills alla cerimonia dei Golden Globes, dove l’attore Austin Butler è stato premiato per la sua interpretazione del Re del Rock and Roll nel film ‘Elvis’. A chiamare l’ambulanza è stato l’ex marito, Danny Keough, che viveva con lei. Era rientrato dopo aver accompagnato i loro figli a scuola e ha avvertito i soccorsi. Nel 2020 Lisa Marie aveva perso il figlio Benjamin Keough, morto suicida all’età di 27 anni. Presley aveva seguito professionalmente il padre, pubblicando i suoi album rock negli anni 2000 ed esibendosi tra gli altri con Pat Benatar e Richard Hawley. È stata sposata quattro volte, tra cui Michael Jackson e Nicolas Cage. Ha avuto quattro figli.