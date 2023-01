Torna il tradizionale appuntamento organizzato dai City Angels di Milano che in occasione del 6 gennaio offrono un pranzo ai senzatetto per la ‘Befana del Clochard’: quest’anno camerieri d’eccezione nell’hotel milanese Principe di Savoia sono stati i tre candidati alle prossime elezioni regionali, Attilio Fontana, sostenuto dal centrodestra, Letizia Moratti, dalla sua lista civica e il Terzo Polo, e Pierfrancesco Majorino, da centrosinistra e M5s, che hanno servito il pasto a oltre 200 clochard. Si tratta del primo (e forse unico) incontro pubblico tra i candidati in corsa alla presidenza: nessun confronto politico fra di loro, ma solo uno scatto fotografico insieme. Con loro anche il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, la senatrice Mariastella Gelmini, e l’ex segretario della Lega lombarda Paolo Grimoldi, che è fra i responsabili di Comitato Nord. A firmare il pranzo è stato lo chef personale del Principe Alberto di Monaco, Christian Garcia.