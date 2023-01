“Sono umana e stavolta sono crollata”. Paola Caruso continua a preoccupare i fan. La ex “Bonas” di Avanti un altro posta una foto dal letto d’ospedale spiegando di essere stata ricoverata. I dettagli sono pochi, ma da quel che scrive nelle Instagram stories sembra abbia risentito a livello fisico ed emotivo di quel che negli ultimi tempi è accaduto al figlio Michele.

LA MALATTIA DEL FIGLIO MICHELE – Solo pochi giorni fa, infatti, la soubrette aveva interrotto un lungo silenzio social per informare i follower del delicato periodo che stava attraversando. Mentre si trovava in vacanza è dovuta rientrare in Italia perché il piccolo Michele (3 anni)ha avuto un problema di salute non meglio specificato. Paola Caruso non ha dato un nome a quanto accaduto al figlio, ma si è limitata a definirla una “disgrazia”: “È un mese che facciamo accertamenti e terapie e faremo molta terapia per tanto tempo” aveva detto. Da quel momento i follower hanno iniziato a fare diverse congetture. Qualcuno ha avanzato l’ipotesi di un problema neurologico, e la Caruso ha replicato: “Persona intelligente”, lasciando intuire che potrebbe essere quella la natura del problema.

IL CROLLO DI PAOLA CARUSO – Quel che è certo è che dopo settimane di ansia e preoccupazioni Paola Caruso ha avuto un crollo: “Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa, il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande”, ha scritto sui social. “Ho cercato di esser forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita e ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata”. A peggiorare la situazione è il fatto che la soubrette è la sola a prendersi cura di Michele, nato dalla relazione con l’imprenditore Francesco Caserta, il quale però non avrebbe un ruolo attivo nella crescita del figlio. Anzi, ai tempi della gravidanza i due avevano avuto un serrato botta e risposta sui social e in tv, nei salotti dei programmi di Barbara D’Urso, con la Caruso che sosteneva che Caserta fosse scappato a gambe levate una volta saputa la notizia della sua dolce attesa.

UNA MAMMA SOLA – In tempi più recenti la “Bonas” ha rivelato di riuscire a mantenere Michele grazie alle ospitate televisive e alle collaborazioni su Instagram: “Devo guadagnare, altrimenti chi manda avanti la casa, paga la tata, i vestiti, la scuola, il corso di nuoto e il resto? Il padre non mi ha mai dato un euro. Non ha mai pagato un affitto e non ha mai fatto un regalo al bambino, nemmeno per il suo compleanno” sono state le sue parole.