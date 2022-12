È ormai un mese che Paola Caruso non si fa vedere sui social. Il suo ultimo post la ritrae in vacanza Sharm el-Sheikh, poi da lì il silenzio, cosa che ha fatto subito preoccupare i suoi follower. Ora la showgirl ed ex Bonas del programma Avanti un altro è tornata a farsi sentire, rivelando il motivo della sua assenza: “Ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto, ecco perché sono sparita. Ho preferito fare una story in modo da dirlo a tutti – ha esordito -. Per favore, è un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, quando me la sentirò di dire di più lo farò. Anche perché sono successe delle cose gravissime”, ha fatto sapere in una serie di video.

Il motivo è quindi legato ad un momento difficile che Paola sta vivendo e spiegare i dettagli ai follower è lei stessa: “Ho deciso di fare questa storia a distanza di un mese, molti mi chiedono dove sono andata, che fine ho fatto. Non sto più pubblicando, non sto più facendo attività sui miei social per una ragione molto importante“. Sembra infatti che il bambino avuto nel marzo 2019 dall’ex compagno Francesco Caserta abbia avuto alcuni problemi di salute: “Eravamo a Sharm el-Sheikh con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele. È un mese che facciamo accertamenti e terapie e faremo molta terapia per tanto tempo”, ha detto senza però dare ulteriori particolari.