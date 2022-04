Paola Caruso ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv, rivelando le sue precarie condizioni economiche e i cattivi rapporti con l’ex compagno, l’imprenditore Francesco Caserta. L’ex Bonas di Avanti un altro è sull’orlo del lastrico e riesce a mantenere il bambino di 3 anni solo grazie alle ospitate e alle collaborazioni su Instagram: “Devo guadagnare, altrimenti chi manda avanti la casa, paga la tata, i vestiti, la scuola, il corso di nuoto e il resto? Il padre non mi ha mai dato un euro. Non ha mai pagato un affitto e non ha mai fatto un regalo al bambino, nemmeno per il suo compleanno”. La storia con l’ex compagno è finita nel peggiore dei modi durante la gravidanza e, stando alle dichiarazioni della Caruso, lui non contribuisce in alcun modo al mantenimento del bambino. Ad aiutarla molte volte è stata Barbara D’Urso, per la quale ha parole di grande affetto: “È speciale, mi è stata vicino durante tutta la gravidanza. Se non ci fosse stata lei, non avrei potuto mantenere mio figlio e questo lo sanno tutti“. È stata proprio la D’Urso a volerla nel suo ultimo programma, la Pupa e il secchione, un’esperienza terminata, però, a causa di una sua aggressione ai danni di Mila Suarez.