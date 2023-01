“Suggerirei al presidente Attilio Fontana di essere meno borioso e accettare il confronto perché sta dimostrando paura e debolezza sul piano dei contenuti“. Pierfrancesco Majorino, candidato governatore della Lombardia per centrosinistra e M5s, ha risposto in questo modo a una domanda sul faccia a faccia con i suoi avversari a margine della presentazione della sua lista civica. “Se uno è forte delle sue ragioni non ha paura del confronto con gli altri. Invece Fontana – ha aggiunto – mi sembra molto impaurito del risultato elettorale. Io gli dico: ‘Fontana non aver paura e discutiamo apertamente del presente e del futuro della Lombardia’”. “L’autonomia come una leva per colpire la scuola pubblica mi sembra una cosa pericolosa. Credo serva l’autonomia come sostegno alle comunità locali, ai territori e alle città. Credo che regione Lombardia debba sostenere molto di più i sindaci nel fare bene. Oggi non è stato così”, ha aggiunto Majorino.