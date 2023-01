“L’azione degli attivisti di Ultima Generazione è stata come sempre pacifica e non violenta. Non avrebbe mai potuto né voluto portare il minimo danno alle persone”. Inizia così il messaggio postato sui social dagli ambientalisti all’indomani del blitz compiuto al Senato, dove è stata imbrattata la facciata con della vernice rossa. “Gli attivisti imbrattando il Senato hanno voluto portare l’attenzione sul tragico ritardo della politica nei confronti delle questioni ambientali. Non c’è più tempo e la reazione grottesca della politica, pressoché unanime, è stata quella di inveire verso un gesto considerato irrispettoso nei confronti delle istituzioni”, continua l’attivista.