Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah, ha avuto un ictus ed è al momento ricoverato in ospedale nella capitale libanese, Beirut. A dare la notizia è stato il Jerusalem Post citando informazioni comparse in Libano e in Arabia Saudita delle quali, peraltro, non c’è ancora altra conferma. A rafforzare le indiscrezioni la decisione di annullare con scarso preavviso un discorso del leader sciita in programma per lo scorso venerdì. La giustificazione fornita dai vertici del Partito di Dio era un’improvvisa influenza.

Il quotidiano israeliano cita un giornalista saudita, Hussein al-Gawi, secondo cui Nasrallah sarebbe stato colpito da un ictus e sarebbe adesso ricoverato nell’ospedale del Gran Profeta di Beirut. In Israele queste notizie sono state rilanciate da diversi siti di informazione, ma tutte si basano sulle medesime fonti libanesi e saudite.