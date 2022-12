“Le risulta che la maggioranza, per ridare centralità del parlamento, abbia deciso di non convertire un suo decreto? Da tempo arriva gente da tutta Europa a organizzare raduni illegali con violenze, droghe, perché si divertono. Ci chiediamo perché da noi e non in Francia o in Spagna? Perchè noi lo consentiamo”. È parte della risposta che Giorgia Meloni, alla conferenza stampa di fine anno, ha dato a Claudia Fusani, giornalista de il Riformista. Tra le due è nato un botta e risposta, durante il quale la presidente del Consiglio ha alzato la voce. “Per me non è secondario: è il segnale che mi interessa dare. È finita l’Italia che si accanisce con chi rispetta le regole e fa finta di non vedere chi le viola. Norme giusta ed era necessario dare un segnale. Poi c’è il covid e l’ergastolo ostativo”.