Il “volo di Natale” è concluso. Jonathan aveva affidato a una letterina e a un palloncino il sogno di ricevere in regalo un camion dei pompieri. Liberato sul lago di Como, il biglietto è volato fino a Pordenone, dove è stato raccolto dai vigili del fuoco. E per Natale il sogno si è avverato: il dono è stato consegnato dal Babbo Natale pompiere in persona.