Primo natale romano per Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è incinta del suo primo figlio e con l’occasione ha trascorso il Natale a Roma, con la famiglia del suo compagno Goffredo Cerza. Vestita con un lungo abito nero che metteva in risalto il pancione (“la reference è Mortisia Addams”, ha scherzato la 26enne), Aurora si sta godendo le feste da neo-mamma, senza mai prendersi troppo sul serio, come d’abitudine: “Il primo Natale in cui non mi sono dovuta sbottonare i pantaloni a fine cena perché i bottoni li ho già abbandonati da mo’. E anche il primo Natale in cui ho provato 9 panettoni. Tutto nella norma“, ha scritto in un post ironizzando sugli effetti della gravidanza.

Il tutto è stato – ovviamente – documentato in modo puntuale sui social, con foto e video a testimonianza dei festeggiamenti con i suoceri Francesca e Fabio. Chi sono? È Today a rivelare i dettagli: lei, Francesca Romana Malato, è una professionista nell’ambito sanitario, manager e direttore generale del poliambulatorio specialistico romano LabAurelia; lui, Fabio Cerza, è medico specialista in Ortopedia e Traumatologia. Goffredo ha anche una sorella più grande Carolina, presente anch’essa nelle foto di Aurora: è una biologa molecolare, ed è già mamma di una bimba.

Proprio in una delle foto da lei pubblicate su Instagram i suoi fan hanno notato un dettaglio: al dito sfoggiava un prezioso anello con brillante. Neanche a dirlo, in molti hanno subito pensato che si trattasse del regalo di Natale di Goffredo e c’è addirittura chi ha ipotizzato che possa trattarsi di un anello di fidanzamento. “Vedo un matrimonio in vista!”, ha scritto infatti qualcuno nei commenti. Al momento si tratta però di mere ipotesi: nessun annuncio ufficiale è arrivato da parte dei diretti interessati e il gioiello in questione potrebbe anche non essere un regalo o, magari, essere semplicemente un dono speciale ma privo di ulteriori significati. In ogni caso, non resta che attendere sviluppi.