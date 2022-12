“Son profondamento indignato di una cosa che ho scoperto ora. Ho scoperto che nella manovra ci sono emendamenti in cui Fratelli d’Italia scrive due norme per consentire l’attività di caccia in tutta Italia, in tutte le zone protette e in qualsiasi periodo dell’anno. Cioè sempre. È una cosa gravissima perché aggredisce tutta la biodiversità”. Così in un video pubblicato su Twitter, Sergio Costa, ex ministro dell’Ambiente del Movimento 5 stelle, denuncia l’inserimento in manovra di un emendamento che, di fatto, consente la caccia in aree protette e in città.

Sottolineando che “è previsto un piano” ma che “non ha senso” e che “tra l’altro andremo anche in infrazione europea su questo argomento”, Costa invita tutti ad “attivarsi”. “Io lo sto già facendo – esorta – Però chiedo a tutte le associazioni e ai cittadini che hanno a cuore la fauna selvatica di intervenire. Perché è proprio una pazzia”. E conclude: “Siamo entrati nel lato oscuro della tutela della biodiversità”.