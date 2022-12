Nella penultima puntata prima della pausa natalizia di “Fratelli di Crozza” , in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni di un esilarante Silvio Berlusconi. Il campione dei condoni ha una nuova entusiasmante proposta… per costruire casa basterà una raccomandata: “grazie a me con una raccomandata si costruisce una casa sull’Etna col terrazzo vista magma e diventa termo-autonomo”