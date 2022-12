Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha annunciato il varo di un provvedimento che consentirà ai giovani tra i 18 e i 25 anni di procurarsi preservativi gratuiti nelle farmacie transalpine a partire dal 1° gennaio 2023. “Una piccola rivoluzione nella prevenzione”, l’ha definita il capo dell’Eliseo a Fontaine-le-Comte, vicino Poitiers, parlando a una riunione (dedicata alla salute dei giovani) del Consiglio nazionale della rifondazione (Cnr), una piattaforma di discussione da lui fondata nei mesi scorsi, che aspira a riunire forze politiche, sindacati, associazioni degli amministratori locali e altre parti civili per parlare dei temi dell’agenda politica.

“Sulla salute sessuale dei giovani abbiamo un problema reale”, ha avvertito Macron, citando in particolare la vaccinazione degli adolescenti contro le infezioni da papillomavirus, legate alla comparsa di diversi tipi di cancro. Già da quattro anni in Francia i profilattici sono rimborsati dal sistema sanitario dietro prescrizione medica: una scelta politica volta a combattere l’Aids e le altre infezioni sessualmente trasmissibili. La consegna gratuita in farmacia, ha precisato il ministero della Salute, riguarda la consegna di scatole da sei, 12 o 24 preservativi.