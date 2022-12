Sempre discreto e un passo indietro forse per non fare mai ombra sul figlio che sta coltivando la sua stessa passione. Adesso, un messaggio pieno d’amore e di stima vedendolo crescere, pronto per salire sul palco del Teatro Ariston. Parliamo di Gigi D’Alessio e suo figlio Luca, conosciuto ai più con il nome d’arte LDA. Classe 2003, il ragazzo si è fatto conoscere ad Amici di Maria De Filippi lo scorso anno e ora è tra i cantanti del Festival di Sanremo 2023. Amadeus lo ha scelto insieme agli altri grandi e attesissimi artisti in gara. Così papà Gigi ha deciso di dedicargli un post sui social, per congratularsi con lui: “Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento”, ha esordito il noto cantautore partenopeo. Che poi ha aggiunto: “Sempre più orgoglioso di te, Luca! Sarà un’indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo”. “Ti amo, papà“, ha infine concluso D’Alessio senior. “Papi prometto che ti renderò fiero di me, ti amo più della mia vita”, ha risposto Luca. “Tranquillo, già lo sono“, ha replicato nuovamente Gigi. Numerosissimi i commenti affettuosi dei fan: “Complimenti Luca, bravo. Felicissima per te!”, “Ho il cuore che mi scoppia dal petto. Tuo figlio è troppo un ragazzo d’oro”, si legge su Twitter. E qualcuno già sogna: “Insieme sul palco con una cover. Noi il duetto lo vogliamo, lo pretendiamo. Sarebbe un sogno”. Chissà, tutto è possibile. Di certo LDA il sogno lo sta già vivendo. “Grazie veramente a tutti, è grazie a voi se oggi sono a Sanremo. Grazie a tutti”, ha detto il giovane interprete, commosso, via Instagram stories. Poi, sullo stesso social, ha pubblicato un video in cui ha registrato il preciso momento in cui Amadeus, ospite del TG1, ha rivelato i nomi dei big della 73esima edizione della kermesse musicale. Seduto e concentrato ad ascoltare le parole del conduttore e direttore artistico, al proprio nome LDA è letteralmente saltato dal divano urlando: “Non ci credo, non ci credo!”. Poi, avvicinandosi al televisore, ha dato un bacio allo schermo dove compariva Amadeus. E anche tra i commenti la festa è grande: “Complimenti”, “Spacca, vai Luca!”, “Piango, sono fiera di te”, si legge sotto al post pubblicato da LDA, nato dall’amore di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato. I due – sposati dal 1986 al 2006 – hanno avuto tre figli: Claudio (1986), Ilaria (1992) e appunto Luca (2003). Dalla storia di Gigi D’Alessio con Anna Tatangelo, invece, è nato Andrea (nel 2010). Attualmente l’artista è legato sentimentalmente a Denise Esposito, che lo ha reso nuovamente padre. Il 24 gennaio 2022, infatti, è nato Francesco.