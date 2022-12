Valentina Ferragni rompe il silenzio. Dopo la fine della lunga storia d’amore con Luca Vezil e un comunicato via social, niente era stato aggiunto. Era ottobre 2022, solo due mesi fa, quando una delle coppie più seguite su Instagram aveva rivelato la rottura: “Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta”. Prima che queste poche parole segnassero la fine, in molti si sono accorti che tra i due aleggiava un po’ di freddezza e molte erano le voci che circolavano, specialmente nel momento in cui, durante l’estate, lui era partito da solo per lavoro e lei con le amiche. Pronte le smentite. Smentite che però, ad ottobre, si sono rivelate un modo per prendere tempo prima di ufficializzare la rottura.

Ora Valentina è tornata a parlare della fine dell’amore, rispondendo all’ennesima domanda riguardante la storia con Vezil: “Rispondo a questa domanda perché ovviamente è una delle più gettonate ed eravate molto anche affezionati alla coppia, quindi mi sembra doveroso rispondere. Ovviamente, come ogni coppia, c’erano degli alti e dei bassi e io personalmente non ho mai voluto mostrare i bassi o condividere i bassi con nessuno”. Ancora: “Purtroppo però c’erano e quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi. Penso che una volta che prendi veramente consapevolezza, ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa più stare bene. Da lì già stai meglio.”