“Con la mia famiglia non parlo. Non hanno molti follower“. Sembrava una gag preparata e invece era serio. Parliamo di Larz, 23 anni, residente in California. Con 415mila follower su Instagram è, o almeno aspira ad essere, un influencer. Su TikTok, invece, non è molto attivo: ha pubblicato solo due video nel 2019 e conta appena 374 follower. Ad ogni modo, stando a quanto riportato dal Daily Mail in un articolo dello scorso 25 novembre, il ragazzo ha rilasciato queste dichiarazioni ad un programma radiofonico condotto da Kyle Sandilands e Jackie ‘O’ Henderson. Su precisa domanda del presentatore, se gli mancasse o meno la famiglia, lui ha risposto: “A volte mi mancano, ma poi penso che farei meglio a parlare con una come Cardi B (rapper con 144 milioni di follower su Instagram e 19.3 su TikTok, ndr)”, ha spiegato Larz. Che poi ha aggiunto: “Sono più famoso di tutti e non parlerò con persone che non lo sono, a meno che non abbiano lo stesso numero di follower che ho io”. Larz ha poi aggiunto di avere nove fratelli, ma li ha bloccati tutti sui social media e non li sbloccherà finché non aumenteranno in modo significativo il numero di follower.

“Sono irrilevanti. Nessuno di loro ha seguaci. Se avessero seguaci o diventassero ricchi, probabilmente parlerei di nuovo con loro”, le sue parole durante una precedente intervista con Phillip Calvin McGraw, soprannominato Dr. Phi. Infine si era vantato di avere “un sacco di soldi“, grazie ad alcuni contratti di sponsorizzazione. Come la maggior parte degli influencer, Larz ama ostentare la sua ricchezza (o presunta tale) e attrarre su di sé l’attenzione. Due esempi: uno scatto mentre è seduto letteralmente sopra un’automobile di lusso e poi una vicenda che lo aveva reso celebre e che sottolinea la stessa testata britannica. Era il 2020 e Larz venne ricoverato in ospedale a causa del Covid. L’influencer lo aveva contratto proprio pochi giorni dopo dalla pubblicazione di un filmato nel quale leccava la tazza di un water, probabilmente per partecipare ad una challenge su TikTok. Sì, una di quelle sfide che tanto piacciono ad alcuni giovanissimi ma che spesso non hanno niente da insegnare, anzi. Fortunatamente i social non sono solo questo. Conoscete, ad esempio, il BookTok? Il fenomeno, che si è diffuso su TikTok e si sta espandendo a macchia d’olio, sta portando gli adolescenti a scoprire (o riscoprire) il piacere della lettura: dagli autori più conosciuti, a quelli esordienti. Una meraviglia di cui si parla ancora troppo poco.