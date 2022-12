Il Grande Fratello Vip si sa, fa sempre parlare di sé sia nel bene che nel male. Questa volta è una gaffe ad attirare l’attenzione, quella avvenuta tra gli stessi autori del programma ed un concorrente: Edoardo Donnamaria. Tutto è successo qualche giorno fa e a portare alla ribalta lo scivolone degli autori è stato ancora una volta il popolo di Internet. Su Twitter è apparso, infatti, un video dove è possibile vedere Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro in camera da letto e, ad un certo punto, si sentono i commenti fuori campo della regia.

Mentre le telecamere della regia 2 inquadrano i ragazzi, si iniziano a sentire delle voci ‘fuori campo’, probabilmente quelle degli autori che hanno scordato per errore il microfono aperto: “Oggi è proprio la giornata più light del mondo’. ‘Eh sì la sua linea della vita, non si parla d’altro al GF, ma con tanti… E dimmi un po’ i ca**i suoi, m’hanno detto che ha insultato il padre, la madre’. ‘Hanno detto che in tre l’hanno montato'”. Il riferimento al gieffino Edoardo è chiaro. Ma non è tutto, perché il discorso della regia prosegue: “Praticamente ha cambiato scuola due o tre volte e l’hanno mandato tipo, com’è che si chiamano. Sì il filmato l’hanno montato in tre perché otto ore e mezza è durato, perché non si poteva mandare tutto quello che diceva”.

Parole che hanno urtato la sensibilità del volto noto di Forum, il quale si è subito alzato dal letto e ha detto stizzito: “Oh, ma siete proprio delle me**e”. Pensiero condiviso anche da molti utenti di Twitter i quali hanno subito speso parole di sostegno nei confronti di Edoardo. In particolare è stato il tweet di Barbara ad attirare l’attenzione, la quale ha scritto: “Edoardo già non parla mai delle cose sue, per una volta che gli viene chiesto si deve sentire pure preso per il culo alle spalle. Vabbè siete delle me**e autori, lo sapete già“, allegando poi il video incriminato.