Alba Parietti è “delusa e amareggiata” dall’uso strumentale e di una frase volgare mai pronunciata ma estrapolata dalla sua ultima intervista a Nuovo. In queste ore sta facendo infatti il giro del web il titolo dell’ultimo numero del settimanale, che in copertina titola: “Alba Parietti ho perso sette chili perché…faccio l’amore più spesso!”. Frase che, però, lei non ha mai detto: “È sufficiente leggere poi l’articolo per capire che è mistificato ad arte per far notizia su un giornale che non nominerò, i titoli non li fanno i giornalisti, servono per far vendere e rimbalzano, peggiorando il senso, così proprio perché violenti sul web senza controllo, senza rispettare il virgolettato, cioè le parole esatte che tu hai pronunciato”, ha spiegato l’opinionista e conduttrice in un post pubblicato su Instagram.

Chiarendo: “Sono cose che fanno danno e fanno male. Non a me solo – sottolinea Alba Parietti nel post – che sono abituata ma a chi con noi che facciamo questo lavoro viene coinvolto senza pietà con parole che non appartengono al mio dizionario ne al mio stile. Ma di me non mi importa. Perché non esistono solo le persone di spettacolo, ma esistono anche le persone vicino a noi che devono essere rispettate. Non c’è niente che mi faccia più male che danneggiare le persone che amo, anche involontariamente e senza colpa se non la mia ingenuità del fidarmi sempre del prossimo, nel non chiedere di sapere come verrà titolato un pezzo, nel richiedere che venga rispettato il virgolettato e le parole esatte che pronuncio e non la loro mistificazione per il titolo ad effetto che faccia scalpore”. Il riferimento è al suo nuovo compagno Fabio Adami, manager di Poste Italiane, citato nell’articolo.

Ma cosa ha detto, quindi, realmente Alba al settimanale Nuovo? Ecco l’estratto dell’intervista “incriminato”: “Tanto per cominciare ho perso due taglie, l’amore fa anche questi miracoli. Io e Fabio non abbiamo avuto bisogno di diete. Abbiamo perso sette chili tutti e due“. “Quindi è stata la passione a farti dimagrire?”, le chiede l’intervistatore. “La passione e il divertimento. Quando uno è innamorato concentra tutto sui sentimenti e forse meno sul cibo“. E ancora, incalza il giornalista: “Magari perché di solito agli inizi di una storia si fa molto spesso l’amore…” Risposta: “Mi sembra evidente, è la componente più importante!”.