Abbiamo cambiato governo. E’ stato eletto ed ha diritto di governare. A breve in Regione Lombardia verrà eletto anche un nuovo consiglio regionale con vecchi o nuovi esponenti. Nella speranza che il tempo di Mani Pulite sia terminato e non debba mai più tornare credo che in sanità le mani sporche proprio non debbano esserci. Credo che “lavarsi le mani” per medici, infermieri ed operatori sanitari debba essere un obbligo, un rispetto delle regole che tutti debbono rispettare.

La pandemia ha insegnato a tutti (ma proprio tutti?) che il lavarsi le mani riduce il rischio di infezioni, io sono veramente basito a leggere quello che ho letto nell’appena “bollinato” decreto finanziario firmato dal ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti in cui si parla anche di sanità.

Ma andiamo con ordine.

Nel lontano 2012 scrissi che mi pareva molto strano che la Mangiagalli di Milano pagasse 200.000 euro gli infermieri per lavarsi le mani. Ancor più strano la pubblicazione di uno studio clinico che evidenziava il netto miglioramento delle infezioni ospedaliere in seguito a questa splendida trovata.

Mi chiedevo inoltre se qualcuno avesse pensato come potessero essere felici i genitori dei piccoli pazienti dell’anno precedente allo studio se avessero saputo che le infezioni che avevano avuto potevano essere evitate con il “normale” lavaggio delle mani!

Ed ancora nel 2019 scrissi come un nuovo studio dimostrava che se un medico o un infermiere si lavasse le mani tra un paziente ed un altro le infezioni si ridurrebbero del 30%!

Io e Ignác Semmelweis insieme avremmo denunciato il mancato rispetto di regole semplici. Nessuno ha ascoltato lui ed è stato emarginato e nessuno ascolta me oltre al mio gatto Regù.

Ma veniamo ad oggi.

Sono sempre più allibito nel leggere ancora una volta quanto si possa essere incauti nel voler dare incentivi nel semplice rispetto delle regole. Così all’art. 94 del testo firmato da Giorgetti, nella tabella 2, 3 e 4 si prevede una spesa annua di circa 23 milioni di euro (tranquilli avete letto bene, non avete bisogno di un oculista) per “programmi per migliorare l’igiene delle mani nelle strutture assistenziali! Io rinuncio a qualunque parola che mi potrebbe esporre a querela nella speranza che le regole, il rispetto della persona umana e della salute altrui esuli da simili “accozzaglie”.

Spero da un lato che il passaggio dalle Camere possa modificare questa regola che di per sé è viziata e che i prossimi politici prima di parlare pensino così come prima di scrivere rileggano. Perché se la politica autorizza a pagare gli operatori sanitari, che devono toccare i pazienti, a lavarsi le mani arriveremo anche a pagare i politici per lavarsi le mani dopo aver usato i servizi igienici! E’ meglio star lontani da entrambi nel caso.