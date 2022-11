“Spetta alla politica fare sintesi e assumersi la responsabilità delle scelte. E io mi assumerò fino in fondo con il governo la responsabilità delle scelte che faremo anche quando questo dovesse costare in termini elettorali. Però dobbiamo fare quello che è giusto per la nazione e non utile per noi”, così Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea generale di Assindustria Venetocentro e Confindustria Venezia-Rovigo, sottolineando che “la scelta operata sul reddito di cittadinanza” lo dimostra.

“In Italia per troppo tempo si è lavorato per distruggere quella cultura del lavoro che è alla base della cultura italiana – ha attaccato Meloni parlando della misura di sostegno al reddito – Il fatto di ribadire che questo governo intende ricostruire la cultura e l’etica del lavoro e farlo insieme a chi fa impresa e a chi produce, penso sia un segnale importante. Poi siamo consapevoli che sul taglio del cuneo fiscale ci vuole maggior incisività e maggiori risorse, ma è una strada che abbiamo intrapreso subito e lo abbiamo fatto per dire che da questa strada non intendiamo tornare indietro”.